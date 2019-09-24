Türkiye
Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi24 Eylül 2019 Salı 16:12 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 16:17
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Hakkâri kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 24, 2019
Kaynak: TRT Haber