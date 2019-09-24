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İzmir'de 2 bin 100 yıllık heykel başı ele geçirildi24 Eylül 2019 Salı 15:09 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 15:21
İzmir’de polis ekiplerince yapılan operasyonda, Roma dönemine ait 35 kilogram ağırlığında heykel başı ele geçirdi.
[Fotoğraf: İHA]
İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Torbalı’da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser alışverişi olacağı bilgisini aldı.
[Fotoğraf: İHA]
Otoparkta güvenlik önlemlerini alarak şüphelilere müdahale eden polis ekipleri, Roma dönemine ait yaklaşık 35 kilogram ağırlığında ve 36 santimetre boyunda bir heykel ele geçirdi.
Ele geçirilen heykelin 2 bin 100 yıllık olduğu açıklanırken, yakalanan şahıslar D.B. ve E.G.’nin gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
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