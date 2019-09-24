İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Torbalı’da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser alışverişi olacağı bilgisini aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Otoparkta güvenlik önlemlerini alarak şüphelilere müdahale eden polis ekipleri, Roma dönemine ait yaklaşık 35 kilogram ağırlığında ve 36 santimetre boyunda bir heykel ele geçirdi.

Ele geçirilen heykelin 2 bin 100 yıllık olduğu açıklanırken, yakalanan şahıslar D.B. ve E.G.’nin gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA