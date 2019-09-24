Türkiye
Freni boşalan otobüs iş yerine girdi24 Eylül 2019 Salı 14:43 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 14:45
Denizli'de eğimli yolda park halindeyken freni boşalan belediye otobüsü, bir apartmanın zemin katındaki boş iş yerine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sabah saatlerinde, şehir içi yolcu taşıyan 20 BB 052 plakalı belediye otobüsünün şoförü, aracını 114 Sokak üzerine park etti.
Şoför indikten kısa süre freni boşalan otobüs, eğimli yolda geriye gitmeye başladı. Yaklaşık 100 metre giden otobüs, bir apartmanın zemin katındaki boş iş yerinin camlarını kırıp, içeri girdi.
[Denizli'de freni boşalan belediye otobüsü bir apartmanın zemin katındaki boş iş yerine girdi. Fotoğraf: DHA]
Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Apartmanda oturanlar ise gürültüye çıkıp bakınca, iş yerine giren otobüsü gördü. Araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.
[Fotoğraf: DHA]
Kaynak: DHA
Etiketler: fren denizli belediye otobüsü