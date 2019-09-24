Türkiye

Freni boşalan otobüs iş yerine girdi

24 Eylül 2019 Salı 14:43 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 14:45

Denizli'de eğimli yolda park halindeyken freni boşalan belediye otobüsü, bir apartmanın zemin katındaki boş iş yerine girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.