Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY'nin Yunanistan'a yarın yapacağı tüm uçuşlar iptal edildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Türk Hava Yollarının (THY), Yunanistan'a yarın icra etmeyi planladığı tüm seferler, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iptal edildi.
Grev nedeniyle "TK 1843/TK 1844 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1849/TK 1850 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1845/TK 1846 İstanbul-Atina-İstanbul" ve "TK 1881/TK 1882 İstanbul-Selanik-İstanbul" seferleri yapılmayacak.
Böylece THY'nin yarın icra edeceği tüm seferler karşılıklı iptal edildi.
Etiketler: THY Yunanistan
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