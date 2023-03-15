Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçik, selde mahsur kalanlar için köprü kurdu
Mehmetçik, Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalanların tahliyesi için yaya geçiş köprüsü kurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle bölgede görev yapan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığımız tarafından mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliyesi için Eyyübiye ilçesinde yaya geçiş köprüsü kuruldu." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, kurulan köprüyü ve tahliyeleri içeren fotoğraflar da yer aldı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Şanlıurfa Sel
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