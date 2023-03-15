Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sele kapılan 2 kişiyi böyle kurtardılar
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak sebebiyle caddeler su altında kaldı. Akıntıya kapılan 2 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı. Yıllık yağış ortalaması 450 kilogram olan kente sadece iki günde yaklaşık 150 kilogram yağış düştü.
Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Akıntıya kapılan iki kişi, çevredekilerin dikkati ve çabası sayesinde kurtarıldı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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