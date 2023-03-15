Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 13:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da sağanak: Sokaklar ve tarım arazileri su altında kaldı
[Fotograf: DHA]
Malatya'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Depremzedelerin kaldığı bazı çadırlarda, ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı Malatya'da sağanak etkili oldu.
Battalgazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Kale ve Pütürge ilçeleri ile kent merkezinde sağanak kısmen sele dönüştü.
Depremzedelerin kaldığı bazı çadırları, ev ve iş yerlerini su bastı. Etkilenen vatandaşlar belediye ekiplerince tahliye edildi.
Göle dönen cadde ve sokaklarda trafik aksadı. Ekili tarım arazileri de su altında kaldı.
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