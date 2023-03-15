Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Anadolu Kültür, Sanat, Kalkınma ve Yardımlaşma Derneğine bağlı "Kadın Üreticiden" platformunda bir araya gelen kadınlar, mahsullerini paylaştıkları afetzedelerle gönül köprüsü kurarak aynı sofrada buluştu.

Yaklaşık 800 kadın, depremzedelerin yaralarını sarmak için ürettikleri tarhana, erişte, menemen, turşu, salça gibi ürünleri Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kurulan depoya gönderdi.

Depoda toplanan ürünleri özenle düzenleyerek kolileyen gönüllü üretici kadınlar, daha sonra bunları deprem bölgesine gönderdi.

Mobil mutfak kurdular

Anadolu Kültür, Sanat, Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Serdar Karaca, depremlerden sonra devlet, millet el ele anlayışıyla ellerinden ne gelirse yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Deprem haberini aldıktan sonra hemen harekete geçtiklerini aktaran Karaca, "Arkadaşlarımızla bir araya gelip ne yapabiliriz diye düşündük. Hem kadınlara destek olmak hem de afetzedelere yardımda bulunmak için üreticilerimizin hazırladığı tarhana ve erişteleri satın alıp bölgeye göndermeye karar verdik. İlanı paylaştığımızda üreticilerimiz bizden para talep etmedi, oradaki depremzedelerin yaralarını sarmak için koştu" sözlerini kullandı.

Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'e mobil mutfak kurduklarını belirten Karaca, "Bir nebze de olsa kendi evlerindeki ürünleri sofralarındaymış gibi görmelerini sağlamak istedik. Bu yüzden kadim Anadolu geleneğinin en önemli ve besin değeri en yüksek yiyeceklerinden biri olan tarhanayı seçtik. 6 tonun üzerinde gönderdiğimiz tarhanamızı deprem bölgesindeki insanlara ulaştırdık" dedi.

Yaptıklarının kadın üretici hareketinin ötesine geçerek büyük bir kadın organizasyonuna dönüştüğünü dile getiren Karaca, tarhana ve erişte dışında kışlık menemen, salça, hoşaf, turşu, reçel gibi birçok ürünün de gönderildiğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından üretici kadınların afetzedeler için seferber olduğunu belirten Karaca, şunları kaydetti:

"Bölgeye mobil mutfağımızı kuruyoruz, dememizle birlikte 'Ben aşçıyım, size destek olmak istiyorum' diyen birçok kadın oldu. Alanlarda yemek yapıp dağıttılar. 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgelerine 6 araç gönderdik. İnsanların kışlık için ürettikleri bütün ürünler burada. Bizim için en duygusal nokta kadın üreticilerin halen ürünlerini gönderirken para istememeleri. Ürünlerimizi depremzedelere ulaştırmaya da devam edeceğiz."

Kurutulmuş sebzelerden, Beypazarı kurusuna kadar birçok ürün gönderildi

Beypazarı Kınalı Eller Kadın Kooperatifi Müdürü Nesrin Dinçkan da depremi duyar duymaz üretimlerini artırdıklarını, bölgedeki kadın kooperatifleriyle iletişime geçerek ihtiyaçların karşılanması noktasında çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Yazın kuruttukları sebzelerden, Beypazarı kurusuna kadar birçok ürünü depremzedeler için özenle hazırladıklarını dile getiren Dinçkan, şunları söyledi:

"Kendimizi onların yerine koyup elimizden geldiği kadar çalıştık. Tarhana, makarna, erişte, hoşaf, imkanımız neye yetiyorsa onu gönderdik. Bu dönemde siparişlerimiz ertelendi. Böyle bir anda ücret talep etmek aklımıza bile gelmedi, gelemezdi. Bütçe olarak neredeyse bir ay geriden geliyoruz ama hiç önemli değil."