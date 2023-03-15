Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen kentlerden biri Adıyaman. Buradaki çadırkentlerden biri şehrin hemen girişinde yer alıyor. Futbolu seven depremzede çocukların kendi elleriyle yaptıkları saha ise bu alanın hemen yanında.

Çadırkentte kalan çocuklar boş araziye kendi getirdikleri taşlarla stadyuma çevirdi. Çocuklar, çadırlarının yanı başında futbol tutkusuyla hayata tutunuyorlar.

"Küçüklükten beri maçı seviyoruz"

O çocuklardan biri de Muhammed... Futbolu çok sevdiklerini ve araziyi görünce burayı sahaya çevirdiklerini anlatıyor.

"Biz küçükten beri maçı seviyoruz. Dedik kendimize taşlar var. Biz burada yapacaktık ama. Çimenleri koparacaktık ama dedik yazık. Baktık burası güzel, taşlar getirdik yaptık işte oynuyoruz."

Safa'nın hayali futbolcu olmak

14 yaşındaki Safa'nın tek hayali ise iyi bir oyuncu olabilmek. Bunun için sürekli antrenman yapıyor. Futbolun kurallarını kardeşine de öğretiyor.

"Antrenman yaparken yanıma geliyor ona da küçük bir top aldım. Eskiden onunla oynuyordu. Benim çok eski bir topum var ama çok değerli bir top. Ben onunla oynarken o da kendi topuyla oynuyor. Ben nasıl yaparsam o da böyle yapıyor."

Futbol kulüplerinde kendini geliştirmek istiyor

Safa'nın kardeşinin en sevdiği oyuncu Brezilyalı futbolcu Neymar...

Fenerbahçeli Arda Güler, Beşiktaşlı Salih Uçan, Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe ise Safa'nın favori oyuncuları. Onun hayallerinde bu oyuncularla futbol oynayabilmek ve Türkiye'nin önde gelen futbol kulüplerinde kendini geliştirmek var.