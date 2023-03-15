Türkiye’yi derinden sarsan depremin ağır hasar verdiği yerlerden birisi de Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi.

Yaşadıkları binanın yıkılması sonucu enkazda kalan Ergün ailesi, ekiplerin müdahalesi sonucu üç saat sonra hafif yaralarla kurtarıldılar. Ancak kızları 9 yaşındaki Beyzanur’un sürekli nükseden solunum yolu rahatsızlığı için kullandıkları nebulizatör cihazı enkazda kalmıştı.

Bir süre sonra Beyzanur'un ilaçlarını kullanabilmesi için nebulizatör gerekti. Baba Zekeriya Ergün durumu yetkililere bildirince ekipler harekete geçti.

Molozlar kalktı, cihaza ulaşıldı

Kepçeler ailenin tarif ettiği noktada arama çalışmalarına başladı. Cihaz salondaki portatif divanın içerisindeydi. Bu nedenle önce divanın bulunması gerekiyordu.

Giriş kattaki dairelerinin üzerindeki molozlar kaldırıldı, divana ulaşıldı. Baba Ergün yıkıntıların arasına girerek cihazı çıkardı. Zekeriya Ergün kızının tedavisi için elzem olan cihazın bulunmasından dolayı mutluydu:

"Benim için önemli olan tek şey çocuğumun buhar makinesiydi. Onu arıyordum ve çok şükür buldum. "

"Üstüme merdiven çöktü ama birkaç sıyrıkla atlattım"

Artık rahat nefes alabilecek olan Beyzanur da nebulizatörünün bulunmasına babası kadar sevinmişti:

"Büyük bir deprem yaşadım. Üstüme merdiven çöktü ama birkaç sıyrıkla atlattım. Çok şükür iyiyim. Evimiz birinci depremle arkaya yattı, ikinci depremle yıkıldı. Ben bronşit hastasıyım, bazı şeylere alerjim var. Rabbim kimseye böyle büyük bir deprem yaşatmasın."

"Enkaz altındaki bebeklerimi çok seviyordum"

Ancak küçük Beyzanur'un aklında başka bir şey daha vardı. Deprem gecesi uyumaları için beşiğe yatırdığı oyuncak bebekleri:

"Benim enkaz altında bebeklerim vardı. Sonra bir sürü oyuncak getirdiler ama onlara alışamadım. Enkaz altındakileri daha çok seviyordum. Bütün bebeklerim beşiğin içinde uyuyordu. Babam henüz bulamadı. İnşallah çıkarlar. "

Kamera: Nurullah Geylani

Dron: Uğur Bulut