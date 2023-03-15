Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstiklal Caddesi'nde bir restoranda çıkan yangın söndürüldü
İstiklal Caddesi'nde bir restoranda yangın çıktı. Yangın yan tarafında bulunan kiliseye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstiklal Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bacadan yükselen alevler, kısa sürede binanın çatısına sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay seferleri durduruldu.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, restorana bitişik duvarı bulunan Santa Maria Draperis Kilisesi de zarar gördü.
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