Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan vatandaşlara SMS ve sosyal medya üzerinden "turuncu" yağış uyarısı yapmıştı.

AFAD'dan yapılan yeni açıklamada, dün ve bugün için yapılan uyarının devam ettiği belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Yağışların; Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde perşembe gününe kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.