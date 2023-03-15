Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 12:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA, AA
Alt geçitten yüzerek kurtuldu
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle su baskınının yaşandığı alt geçitte mahsur kalan kişi, vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.
Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yüzünden Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidi suyla doldu. Bu sırada alt geçitteki bir kişi suda mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine dalgıçlar ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin desteğiyle sudan çıkarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin alt geçitteki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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