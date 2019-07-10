THY'nin, teslimi için 2017 yılının Eylül ayında Boeing ile görüşmelere başladığı ve Mart 2018'de 25’i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere kesinleştirdiği 30 B787-9 Dreamliner siparişinin ikincisi bugün filoya katıldı. Park pozisyonuna çekilen uçakta, Gümrük Muhafaza ekipleri incelemede bulundu.

Boeing’in yeni nesil teknoloji ürünü Dreamliner uçağı, THY'nin markası için özel oluşturulan yeni kabin tasarımı ile ön plana çıkıyor. Söz konusu tasarım içerisinde en önemli bölümü ise yeni koltuk tasarımları oluşturuyor. 270'i ekonomi, 30'u business sınıf olmak üzere toplamda 300 yolcu kapasitesine sahip uçağın uzun mesafeli uçuşlara uygun dizayn edilen ekonomi sınıfı koltukları ve business sınıfı platformları, Türk tedarikçiler tarafından Türkiye’de üretildi.

En yeni teknolojilerden güç alan B787-9, yakıt ve işletme maliyetlerinde yeni bir referans noktası oluşturuyor. 14 bin 140 km (7 bin 635 mil) menzile sahip B787-9, geniş kargo kapasitesinin yanı sıra, milli havayolunun uçuş sağladığı uzun menzilli rotalarda karlı büyüme fırsatları da sunuyor. B787-9 kendi sınıfındaki diğer uçaklarla kıyaslandığında ise havayolu şirketinin koltuk başına büyük oranda yakıt tasarrufu yapmasına da olanak sağlayacak.

Yakıt verimliliği ve menzil esnekliğinde en gelişmiş uçaklardan biri olarak kabul gören B787-9 Dreamliner, aynı zamanda, bayrak taşıyıcı havayolunun öncelikli politikalarından biri olan uçuş ağı genişletme stratejisine de önemli bir katma değer olacak. THY'nin daha efektif bir planlama ile yeni güzergahlar oluşturmasına olanak sağlayacak bu uçaklar, şirketin dünyanın en çok ülke ve uluslararası noktasına uçan havayolu olma statüsünü de pekiştirecek.

Uçuş yorgunluğunu daha aza indirecek

Hem kabin tasarımı, hem de farklı yeni nesil özellikleri ile B787-9 Dreamliner, küresel taşıyıcının mevcutta 124 ülkedeki 311 varış noktasına erişen kapsamlı uçuş ağındaki en uzun rotalarda yolculara ekstra konforun taahhüdünü sunuyor olacak. Daha geniş kabin içi bagaj alanları ve ekstra geniş pencerelere sahip geniş gövdeli uçak, karartılabilir LED pencere sistemleri ile de kabine giren ışık üzerinde daha fazla kontrole imkan tanıyor. Işığı filtreleme, daha iyi hava basıncı ve daha fazla nem oluşturma kabiliyetleri ile birlikte Dreamliner, yolcuların daha az kuruluk hissetmelerine yardımcı olurken, uçuş yorgunluklarını azaltmalarına da olanak sağlayacak.

Ayrıca, yolculara daha sessiz bir uçuş deneyimi yaşatmak için motorlar, sistem ve ekipmanların tamamı titreşim izolasyonu özelliği ile tasarlandı. THY'nin ödüllü uçak içi ikram servisi ve eğlence sisteminin yolcular tarafından maksimum seviyede kullanılabilmesine yönelik tasarlanan modern kabinler, bu anlamda mükemmel bir ortam oluşturuyor. Business sınıfı yolcuları için bu konforlu deneyimin zirve yaptığı 787-9 Dreamliner, 30 koltuğun her biri için 112 santimetrelik koltuk aralığı ve 193 santimetrelik 180 derece tam yatabilir koltuk uzunluğu ile tasarlandı. Tüm yolculara koridor erişimi sunan modern 1-2-1 konfigürasyonu, artırılmış mahremiyet panelleri, kişisel eşyalar için özel kapalı saklama alanı, kişisel bakım aynası ve geniş kokteyl masası ile yolculara maksimum konfor ve ayrıcalıklı bir deneyim sunuluyor.

En yeni teknolojinin kullanıldığı 30 bussiness sınıfı koltuğu ile Boeing 787-9 Dreamliner, rakipsiz bir uçuş deneyiminin garantisini sunuyor. Business sınıfta daha fazla şahsi alana olanak sağlayan eşleştirilmiş orta koltuklar ve yeni tasarlanan koltuk paravanı arasındaki ayarlanabilir gizlilik paneline ek olarak, 18 inçlik HD video ekranı ve dokunmatik özellikli kumanda, yolcuya sunulan kabin içi eğlence portföyünün gelişiminde aktif rol üstleniyor.

Türk tedarikçiler tarafından Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen ekonomi sınıfında ilk 6 uçakta 12 inçlik ve sonrasında 13 inçlik geniş HD eğlence sistemi, fonksiyonelliği artırılmış dergi cepliği, 15 santimetre arkaya yaslanma ve 79 santimetre diz mesafesi ile THY yolcularını keyifli bir uçuş deneyimi bekliyor.

İkincisi teslim alınan Boeing 787-9 Dreamliner ile THY'nin uçak sayısı da 339'a ulaştı. İşlemlerinin tamamlamasını ardından uçağın yakın zamanda tarifeli seferlerine başlaması planlanıyor.

THY'nin filosuna katılan ilk "Dreamliner" tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismi verilen rüya uçak ilk seferini Trabzon'a 8 Temmuz'da gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA