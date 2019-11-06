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THY'den yurt içi bilet kampanyası06 Kasım 2019 Çarşamba 13:44 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 13:46
Türk Hava Yolları, yurt içi bilet kampanyası başlattı. 6-7 Kasım'da satın alınacak biletlerle, 1 Aralık-30 Ocak arasında 99 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.
THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 6-7 Kasım'da satın alacakları biletler ile 1 Aralık 2019-30 Ocak 2020'de her şey dahil 99,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.
Kapsam dışı seyahat dönemleri 17-19 Ocak olarak belirlenirken kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" adresinden ulaşılabilecek.
Kaynak: AA
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