Avrupa Futbol Şampiyonası 2020 Elemeleri Grubu'nda, Fransa Milli Takımı ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, maçtan berabere ayrılınca Tüm Türkiye’yi sevince boğmuştu.

Maçın ardından yurda dönmek için Türk Hava Yollarına ait uçağa binen takım kafilesine, uçuş ekibi jest yaptı.

[2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Fransa ile A Milli Futbol Takımı, karşılaştı. Milli futbolcular Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası asker selamı verdi. / Fotoğraf: AA]

Uçağın kaptan pilotu, Şenol Güneş’in dünya üçüncüsü olduktan sonra THY uçağında yaptığı anonsu hatırlatarak, şunları söyledi:

”A Milli Takımımızın değerli oyuncuları ve teknik heyeti, kaptanınız konuşuyor. Uçağımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugünkü uçuşumuzu değerli kaptanım Tülay Korkmaz ile icra edeceğiz. Değerli hocamız Şenol Güneş, yıllar önce Kore’den dünya üçüncüsü olarak dönerken kokpitten yaptığı anonsta 'Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır' demişti. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak milletimiz adına güzel mücadeleniz ve aldığınız bir puan için sizi tebrik eder ve başarılarınızın devamını dileriz."

Anonsun bitmesinin ardından, başta Şenol Güneş olmak üzere tüm A Milli Futbol Takımı kafilesi kaptan pilotu alkışladı.

Kaynak: İHA