THY uçuş ekibinden milli takıma özel anons16 Ekim 2019 Çarşamba 13:54 - Son Güncelleme 16 Ekim 2019 Çarşamba 14:11
Türk Hava Yolları uçuş ekibi, Fransa karşılaşması dönüşünde A Milli Futbol Takım kafilesine özel anons yaptı. "Sizin başarılarınızı tüm Türkiye paylaşıyor" diyen kaptanın sözleri futbolcular tarafından alkışlandı.
Avrupa Futbol Şampiyonası 2020 Elemeleri Grubu'nda, Fransa Milli Takımı ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, maçtan berabere ayrılınca Tüm Türkiye’yi sevince boğmuştu.
Maçın ardından yurda dönmek için Türk Hava Yollarına ait uçağa binen takım kafilesine, uçuş ekibi jest yaptı.
Uçağın kaptan pilotu, Şenol Güneş’in dünya üçüncüsü olduktan sonra THY uçağında yaptığı anonsu hatırlatarak, şunları söyledi:
”A Milli Takımımızın değerli oyuncuları ve teknik heyeti, kaptanınız konuşuyor. Uçağımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugünkü uçuşumuzu değerli kaptanım Tülay Korkmaz ile icra edeceğiz. Değerli hocamız Şenol Güneş, yıllar önce Kore’den dünya üçüncüsü olarak dönerken kokpitten yaptığı anonsta 'Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınızdır' demişti. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak milletimiz adına güzel mücadeleniz ve aldığınız bir puan için sizi tebrik eder ve başarılarınızın devamını dileriz."
Anonsun bitmesinin ardından, başta Şenol Güneş olmak üzere tüm A Milli Futbol Takımı kafilesi kaptan pilotu alkışladı.
Kaynak: İHA