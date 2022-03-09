Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, 10 Mart'ta yapılacak bazı İstanbul seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İptal edilen seferlerin kontrolü, THY'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Seferi iptal edilen yolculara özel haklar tanınacağının belirtildiği paylaşımda şu sözler yer aldı:

"10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı, varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız, uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler."