Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 22:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Tunceli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışını önlemek için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1 kilo 412 gram esrar, 304 hap, kuru sıkıdan çevirme silah ve şarjör ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Tunceli Uyuşturucu
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