Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçedeki bir ikamette arama yapan polis ekipleri, 132 kilo 300 gram eroin ele geçirdi.

Adreste bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.