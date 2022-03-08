Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 22:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 132 kilo eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, 132 kilo 300 gram eroin ele geçirdi. Adreste bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ilçedeki bir ikamette arama yapan polis ekipleri, 132 kilo 300 gram eroin ele geçirdi.
Adreste bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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