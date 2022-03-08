Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde moloz döküm sahasında uçuruma devrilen kamyonet sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
Derebağ Mahallesi'nde bir mermer şirketine ait ocak işletmesinin moloz döküm sahasında, manevra yapan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyon, yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ve iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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