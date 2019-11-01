"Değerli anne ve babalar teröre ve onun destekçilerine bir darbe de siz vurdunuz."

Bu satırları yıllar önce PKK'nın tuzağına düşen örgüt üyesi kaleme aldı. Pişmanlık duyup güvenlik güçlerine teslim olan örgüt üyesi, cezaevinden HDP İl binası önünde eylemde olan ailelere mektup yazdı.

Örgüte katılış sürecinde nasıl kandırıldığını ve yaşadığı zor şartları paylaştı.

Mektuptaki satırları, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen aileler dikkatle okudu.

"Valla hepimiz sevindik. Bu adam inşallah çok yakında kendi ailesine de kavuşur. Bizimki de. Zaten kendisi söylüyor. Diyor ki inşallah siz de sizin çocuklar da benim gibi gelir teslim olur huzura kavuşur. Devletin kollarına sığar ve huzura kavuşur. Herkes kendi inşallah ailesine kavuşur diyor yani."

Kendi ailesinin de yıllar önce aynı üzücü süreci yaşadığını ifade etti.

"Mektubu gördüm duygulandım. İnşallah bizim çocuklarımız da gelir ve biz de inşallah onların mektuplarını alırız. Kahrolsun PKK. İnşallah oğullarımızı getirirler artık pişman olurlar getirirler. Bu annelerin feryadını duyarlar. Hepimizin ciğerleri yandı. Rabbim bizlere de nasip etsin evlatlarımızla mektuplaşalım, telefonla olsa da en azından bi konuşalım."

Diyarbakır Anneleri'ne son mesajı ise "Evlatlarınızı kurtaracağınıza inanıyorum" oldu.

Kaynak: TRT Haber