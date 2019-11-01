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Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında karar açıklandı01 Kasım 2019 Cuma 17:23 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 17:29
FETÖ'nün firari sorumlusu Adil Öksüz'ün serbest bırakılması ile ilgili davada 24 sanık beraat etti. 2 sanığa "görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay hapis cezası verilirken, 2 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmedildi.
FETÖ’nün firari sorumlularından Adil Öksüz’nün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.
Mahkeme 24 sanığın beraatine karar verirken, 2 sanığa “görevi kötüye kullanma” suçundan 5 ay hapis cezası verdi.
2 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmedildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: fetö adil öksüz FETÖ firarisi