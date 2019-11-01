Türkiye

Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında karar açıklandı

01 Kasım 2019 Cuma 17:23 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 17:29

FETÖ'nün firari sorumlusu Adil Öksüz'ün serbest bırakılması ile ilgili davada 24 sanık beraat etti. 2 sanığa "görevi kötüye kullanma" suçundan 5 ay hapis cezası verilirken, 2 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmedildi.