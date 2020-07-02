Haber Giriş: Kaynak: AA
Tesisatçı yerini gösterdi, su borusuna sıkışan kedi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Yalova'da bir binanın su gideri borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi üstündeki bir oyuncakçıda, tuvaletin duvarından kedi sesi duyan işletmeci, durumu itfaiyeye bildirdi.
Kanal görüntüleme cihazı kullanıldı
Ekiplerin kedinin bulunduğu yeri tespit edememesi üzerine su tesisatçısı çağıran işletmeci Seyhan Gençtürk, kanal görüntüleme cihazıyla kedinin yerinin tespit edilmesini sağladı. Tekrar iş yerine gelen itfaiye ekipleri, duvar ve su gider borusunu kırarak yavru kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Kedi daha sonra Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: yalova belediyesi kedi kurtarmaSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 17:01
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