Türkiye
Ters yöne giren sürücü trafiği tehlikeye attı17 Ocak 2020 Cuma 22:51 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 22:58
Karabük-Kastamonu yolunda ters yönde ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
Kastamonu'dan Karabük yönüne giden kamyon sürücüsü, Babasultan mevkiinde ters yönde giden otomobili fark etti.
Yanındaki yolcuyla birlikte şaşkınlık yaşayan sürücü, cep telefonu kamerasıyla ters yönde giderek hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan otomobili kaydetti.
Karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ilerleyen otomobile ne olduğuyla ilgili herhangi bir bilgi yok.
Kaynak: AA
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