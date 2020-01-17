Kastamonu'dan Karabük yönüne giden kamyon sürücüsü, Babasultan mevkiinde ters yönde giden otomobili fark etti.

Yanındaki yolcuyla birlikte şaşkınlık yaşayan sürücü, cep telefonu kamerasıyla ters yönde giderek hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan otomobili kaydetti.

Karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ilerleyen otomobile ne olduğuyla ilgili herhangi bir bilgi yok.

Kaynak: AA