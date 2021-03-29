Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ters lale koparana 60 bin lira ceza
[Fotoğraf: İHA]
Şırnak’ta baharın gelişiyle birlikte ters laleler çiçek açtı. Ters laleleri koparanlara, 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 60 bin 163 lira para cezası kesiliyor.
Beytüşşebap ilçesinde 4 ay boyunca karla mücadele eden vatandaşlar ters lalelerin çiçek açmasıyla baharı yaşamaya başladı.
[Fotoğraf: İHA]
İlçeye bağlı Başaran köyünde havaların ısınmasıyla beraber dağlarda ve bahçelerde 20 gün boyunca yaşayabilen renk renk ters laleler çiçek açtı. Sıcak havalarla birlikte topraktan filizlenen çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
[Fotoğraf: İHA]
Öte yandan endemik tür olan ters laleleri koparanlara, 'biyolojik çeşitliliği tahrip etme' suçundan 60 bin 163 lira para cezası kesiliyor.
Son Haberler
- 11:18
- 11:13
- 11:02
- 10:47
- 11:18
Sıradaki Haber
Otomobilin LPG tankında 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz