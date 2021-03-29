Oktay A. idaresindeki otomobil, Akkent Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı PTT Posta Dağıtım Merkezi önünde polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen ekip otosundaki 2 polis memur ile otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı polislerinden birinin taburcu edildiği, diğerinin tedavisi sürüyor. Hafif yaralanan otomobil sürücüsünün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.