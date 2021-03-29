İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen otomobili ve ona öncülük eden aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada LPG tankına gizlenmiş 117 parça halinde 11 kilogram esrar ele geçirildi.

3 kişi gözaltına alındı

Araçlarda bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.