Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin LPG tankında 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin LPG tankında 11 kilogram esrar ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen otomobili ve ona öncülük eden aracı durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada LPG tankına gizlenmiş 117 parça halinde 11 kilogram esrar ele geçirildi.
3 kişi gözaltına alındı
Araçlarda bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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