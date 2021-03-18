Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2015-2016 yıllarında PKK’lı teröristler cami, kilise ve tarihi mekanların yanı sıra binlerce evi kullanılamaz hale getirdi.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla teröristlerden temizlenen ilçenin yeniden inşası için çalışma başlatıldı.

Teröristlerin eylemleri sırasında 7 binden fazla konutun ve 21 bin kişinin yaşadığı alanın tahrip olduğu ilçede, yapılanmanın tamamlanmasıyla 5 milyon turistin ağırlanması hedefleniyor.

[Fotoğraf: DHA]

Güvenlik güçlerinin operasyonu aylarca sürdü

İlçede 2 Aralık 2015’te 6 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, 18 Aralık’ta “Bayrak-12 Sur Müşterek Özel Birlik Operasyonu” başlatıldı.

9 Mart 2016’da sonlanan operasyonda 279 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi, 206 barikat kaldırıldı, 7 hendek kapatıldı, 365 el yapımı patlayıcı imha edildi, 504 silah ve bu silahlara ait 48 bin 48 mühimmat ele geçirildi.

TOKİ’den evleri yıkılanlara yeni konut

Evlerinin yıkılması nedeniyle yerinden edilenler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kentin bazı yerleşim alanlarında yeni konutlar inşa edildi. Sur içinde hem restorasyon hem de inşa çalışmaları başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde başlatılan çalışmalarda 506 yeni konut yapıldı, 147 iş yeri, 9 otel inşa edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Çatışmalarda zarar gören 349 tescilli yapının restorasyonlarının da yapımına başlandı.

Kiliselerde de çalışmalar sürüyor

Aralarında resmi tescilli yapı, cami, kiliselerin bulunduğu 18 tarihi yapıda Vakıf Bölge Müdürlüğünce restorasyon çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları tamamlanan Ermeni Protestan ve Ermeni Katolik kiliseleri faaliyet vermeye hazır.

Keldani ve Surp Giragos kiliselerindeki çalışmaların ise bu yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

Dünyanın her yerinden turist hedefleniyor

Diyarbakır’a 5 milyon turisti getirecek projenin temel yeri Sur ilçesi olacak.

Proje tamamlandığında kafeler, sosyal donatı alanları, oteller ve Millet Bahçesi ile Sur, hem Türkiye’deki vatandaşlara hem de tüm dünya milletlerine hizmet edecek.