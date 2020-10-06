Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sözde "Ömeryan" kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli operasyon gerçekleştirdi.

Mardin'de 1 Eylül'de başlatılan "Yıldırım-8 Savur Operasyonu" kapsamında yürütülen Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu'nda belirlenen sığınakta bomba arama köpeği Duman ile arama yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Sığınakta, 70 kilogram amonyum nitrat ve mazot ile doldurulmuş, fünye ile bağlanmış 12 ve 6 kilogramlık 2 tüp, 50 metre kablo ve 5 kilogram çivi bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, ele geçirilen diğer malzeme ve sığınak, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri tarafından imha edildi.