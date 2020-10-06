Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Teröristlerin kullandığı sığınakta bulunan patlayıcı imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta patlayıcı ele geçirildi.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sözde "Ömeryan" kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli operasyon gerçekleştirdi.
Mardin'de 1 Eylül'de başlatılan "Yıldırım-8 Savur Operasyonu" kapsamında yürütülen Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu'nda belirlenen sığınakta bomba arama köpeği Duman ile arama yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Sığınakta, 70 kilogram amonyum nitrat ve mazot ile doldurulmuş, fünye ile bağlanmış 12 ve 6 kilogramlık 2 tüp, 50 metre kablo ve 5 kilogram çivi bulundu.
Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, ele geçirilen diğer malzeme ve sığınak, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekipleri tarafından imha edildi.
Etiketler: terörist sığınak mardin patlayıcı MardinSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 11:24
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