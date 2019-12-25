Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca, araziye gizlenmiş yaşam ve patlayıcı malzemeleri olduğu bilgisinin alındığı belirtildi.

Bunun üzerine 24 Aralık itibarıyla bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Kıran-8 Örenlik" ve "Kıran-8 Kısıklı" operasyonlarının başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kıran-8 Örenlik Operasyonu kapsamında dün 1x1 ebatlarında bir boş sığınak, 2x3 ebatlarındaki sığınak içerisinde 90 kilogram gübre, 6 leşker kıyafeti, mont, 25 litre alkol, 17 kaşık, 3 tencere, 3 tabak, altılı pil bloğu ele geçirilmiştir. Kıran-8 Kısıklı Operasyonu'nda ise 24 Aralık'ta 10 avcı boy çukuru içerisinde kürek, 18 litre yağ, bir kilogram bulgur, bir kilogram tuz, bir kilogram un, dizüstü bilgisayar çantası, parçalanmış dizüstü bilgisayar, 10 büyük pil, çakmak gazı, çaydanlık, güğüm, 3 sırt çantası, 3 pantolon, 7 kazak, 11 çift çorap, 3 kutu ilaç, 2 tıraş köpüğü, 10 jilet bulunmuştur. Delil niteliği taşıyan malzemelere Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde operasyonlarını artırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA