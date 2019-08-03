Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içinde ve yurt dışında aralıksız olarak sürüyor.

İç güvenlik operasyonları Hakkari, Tunceli, Van, Şırnak ve Ağrı kırsalında yoğunlaşmış durumda.

Son 2 haftada terör örgütü PKK ve MLKP'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi, 2'si teslim oldu, 1 terörist ise yakalandı. Bu teröristler, İçişleri Bakanlığı'nın en çok arananlar listesinde yer alıyordu.

O isimler şöyle;

Listenin mavi kategorisinde aranan; "Şeydo" kod adlı Taylan Kutlar ile sözde Erzurum eyalet komutanı "Şevin" kod adlı Hülya Kül.

Turuncu kategoride yer alan; sözde Dorşin grubu halkla ilişkiler sorumlusu "Sorhin Eruh" kod adlı Meryem Aksu ile "Agir" kod adlı Uğur Arslan.

Gri kategori'de aranan; "Pirdoğan" kod adlı Hıdır Çallı, "Bahoz Velat" kod adlı Cihan Akalın ve sözde Amed eyaleti maliye / cephane birimi sorumlusu "Agit Soro" kod adlı Celal Gök.

Gri kategorideki "Şevger" kod adlı Muhammet Fadullah Kamış güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalanırken, aynı kategorideki 3 terörist de güvenlik güçlerince ikna edilerek teslim oldu.

Listedeki kategoriler teröristlerin suç dosyasına göre şekilleniyor

2019'un ilk altı ayında 3'ü kırmızı kategoride, 5'i mavi kategoride, 1'i yeşil kategoride, 7'si turuncu kategoride, 32'si de gri kategoride olmak üzere 48 üst düzey terörist, toplamda da 649 terörist etkisiz hale getirildi.

Peki İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "en çok arananlar listesi"ndeki renk kodları ne anlama geliyor? Liste nasıl hazırlanıyor ve neye göre güncelleniyor?

Üst düzey yönetici sınıfındakiler kırmızı kategoriyle aranıyor

Liste uygulamasına; 2015 yılındaki Terörle Mücadele Kanunu ile birlikte geçildi.

Liste; kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri kategori olmak üzere toplamda 5 kategoriden oluşuyor. Peki bu kategoriler hangi kriterlere göre oluşturuluyor?

Öncelikle terör örgütü mensuplarından, “üst düzey yönetici” sıfatındakiler elbette ki kırmızı kategoriye yerleşiyor ve yapılanmadaki mevkiye göre diğer kategorilere dağılım sağlanıyor. Ancak şöyle bir ayrıntı var ki; örneğin gri kategoride yer alan bir üye, bir eyleme karışmış ya da karar alıcı bir konumda bulunmuşsa üst kategorilere geçişi sağlanıyor. Böylece listede dinamik yapı da sağlanmış oluyor.

Terörle mücadele kapsamında yürürlüğe giren bu uygulamanın bir de ödüllendirme sistemi bulunuyor. Bu doğrultuda kanun kapsamına giren suçların aydınlatılmasına ve faillerin yakalanmasına katkı sağlayan kişilere belirlenen miktarlarda ödül veriliyor.

Kırmızı kategorideki teröristler için verilecek ödül 4 milyon lira

En üst düzeydeki teröristlerin olduğu kırmızı kategorideki teröristler için koyulan ödül tam 4 milyon lira.

Ödül miktarı; mavi kategori için 1 buçuk milyon, yeşil kategori için 1 milyon, turuncu için 600 bin ve gri kategori için 300 bin Türk lirası.

Söz konusu ödüller, istihbarat sağlayan kişilere nakit olarak veriliyor.

'Örgüt üzerinde hem psikolojik hem çözücü etki yaratıyor'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Eray Güçlüer, "Bunlara hem bu şekilde bir para motivasyonu sağladığı gibi aynı zamanda bunlara etkin pişmanlıktan yararlanma ya da işte tanık koruma programlarında farklı kimliklendirme ve devletin koruması altına alınması gibi paranın yanında başka sağlanan imkanlar da var." dedi.

İstihbarat sağlayan kişileri ifşa edenler ise Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerince cezalandırılıyor.

Eray Güçlüer, "Aynı zamanda işte terör örgütünün eline bir şekilde düşüp ordan kurtulmak isteyenler için de çok ciddi bir etkisi var. Yani hem psikolojik hem de bir kurumsal anlamda bir çözücü etki yaratmaktadır örgütler üzerinde. Gerçekten de çok etkili olduğunu alanda görüyoruz." diye konuştu.

"Renklendirme personelimizin önceliklendirmesini kolaylaştırıyor"

Teröristler için hazırlanan liste, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon planlamasını da doğrudan etkiliyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Murat Aslan, "Eğer bir karargahta çalışan bir personel, birkaç hedef üzerinde çalışıyorsa kırmızı hedef söz konusuysa önceliği kırmızı hedefe veriyor. Dolayısıyla bu renklendirme olayı hem kendi personelimizin önceliklendirmesini kolaylaştırıyor, hem de etki altına alındıktan sonra elde edilecek yankının ne olduğu daha baştan tespit edilerek ona göre bir ölçümleme yapılıyor." dedi.

Listedeki teröristler bir bir etkisiz hale getirilmesinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı da önemli bir role sahip. Türkiye'nin yeni teknolojilerle sınıf atlayan elektronik istihbarat ağı da teröristlerin etrafındaki çemberi daraltıyor.

'Operasyonlarda yerli ve milli teknolojinin önemi çok büyük'

Eray Güçlüer, "Artık görüyorsunuz bir sınır ötesinde operasyonda, özellikle bu Kandil bölgesinde yapılan operasyonu daha önce 25-30 bin kişiyle yaparken şimdi 2500-3000 kişiyle yapıyoruz. Burada üretilen yerli ve milli teknolojinin önemi çok büyük. Şunu söyleyebiliriz artık. Yurt içi ve yakın sınır çevrelerinde teröristlerin insan gücüyle Türkiye'nin teknolojisi mücadele ediyor." şeklinde konuştu.

Yurt içinde ve dışında terör örgütlerine ağır darbeler indiren Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı, en çok arananlar listesinde yer alan tüm teröristleri bir bir etkisiz hale getirmekte kararlı.

Haber: Merve Güneş

Kamera: Mustafa Oğuz