Dün Balıkesir-Edremit karayolu üzerinde öğle saatlerinde 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında, Sivas Yıldızeli nüfusuna kayıtlı 81 yaşındaki Fatma Kızılöz, Bursa Kestel nüfusuna kayıtlı 17 yaşındaki Özlem Yılmaz, Çanakkale Gelibolu nüfusuna kayıtlı 71 yaşındaki İlhan Adalı, Bursa Osmangazi nüfusuna kayıtlı 5 yaşındaki Huzeyfe Yavuz ve Trabzon Maçka nüfusuna kayıtlı 56 yaşındaki Sibel Akkaya hayatını kaybetti.
Yanan otobüsün şoförleri Nihat Demir ve Hüseyin Hakkıoğlu'nun gözaltındaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan yaralanan vatandaşların da hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA