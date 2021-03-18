Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu M.E.E'nin kardeşi E.A.E'nin de terör örgütüyle bağlantılı olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, E.A.E'yi yurt dışına çıkmak için sınıra gittiği sırada aracına yapılan operasyonda gözaltına aldı.

Suriye'de terör örgütü faaliyetlerine katılmış

Sorgu işlemleri tamamlanan E.A.E, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

E.A.E'nin 2014-2016 Suriye'nin Halep ve Afrin kentlerinde terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu öğrenildi.