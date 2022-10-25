Güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyon ve kontrollerde PKK ve FETÖ şüplelisi 4 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon ve kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi A.Y ve FETÖ şüplelileri H.K, A.K. ve F.D. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.