Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör şüphelisi 4 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
[Fotograf: AA]
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i PKK, 3'ü ise FETÖ şüphelisi toplam 4 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyon ve kontrollerde PKK ve FETÖ şüplelisi 4 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyon ve kontrollerde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi A.Y ve FETÖ şüplelileri H.K, A.K. ve F.D. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Yunanistan Terörle Mücadele PKK/KCK FETÖ
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