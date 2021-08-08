Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör propagandası yapan kişi havalimanında yakalandı
Terör örgütü TKP/ML propagandası yapma suçundan hakkında arama kararı bulunan bir kişi, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Terör örgütü TKP/ML propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında arama kararı bulunan İsmayil A., yurt dışından uçakla geldiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Şüpheli, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Etiketler: Terör Örgütü Sabiha Gökçen Havalimanı
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