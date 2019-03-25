Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Savunması alınan sanıklar terör örgütü propagandası yapmadıklarını belirterek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak 7 sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması, 6 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 7 sanığın 7 ay 15 gün ila 1 yıl 15 gün arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 6 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Kaynak: AA