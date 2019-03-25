Liman ve sahillere terk edilmiş batık veya yarı batık durumda olan hayalet gemilerin teker teker sökülme işlemleri devam ediyor.

Zeytinburnu sahilinde batık bir şekilde bulunan Tanzanya bandıralı 2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki geminin sökülme işlemlerinde gelinen son durum havadan görüntülendi.

Görüntülerde, geminin burnunda büyük bir metal yığının halatlar ile vincin bulunduğu platforma bağlandığı görülüyor.

Geminin söküm işlemleri yapılırken zaman zaman etrafına dubalarla sarıldığı fark ediliyor.

Ayrıca geminin deniz üzerinde kalan kısmı karabatakların yuvası haline geldi.

Kaynak: İHA