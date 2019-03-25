Bilişim alanında işlenen suçlar ile bunların faillerinin tespitine yönelik çalışmalar, 2011'de Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde kurulan Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, siber polislerce 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

Bu kapsamda, internet ortamında geçen yıl 19 bin ödeme sistemleri, 10 bin bilişim ve bin 500 yasa dışı bahis içerikli siber olay meydana geldi.

Siber polislerin yaptıkları çalışmalar sonucu, ödeme sistemleri suçunu işleyen 3 bin 500, yasa dışı bahis oynayan ya da oynatan 2 bin ve bilişim suçlarına karışan 500 şüpheli, operasyonlarla gözaltına alındı.

İki ayda bin 100 şüpheliye gözaltı

Bu yılın iki ayında ise 3 bin 500 ödeme sistemleri, 2 bin bilişim ve 300 yasa dışı bahis suçu işlendi.

Çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahisten 500, ödeme sistemleri suçundan 500 ve bilişim suçundan 100 zanlı yakalandı.

"Birçok suç, içinde siber suçu barındırıyor"

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Kerim Altıay, artık birçok suçun, içinde siber suçu da barındırdığını söyledi.

Vatandaşların internet ortamında yaptıkları bazı işlemlerle mağdur duruma düşebildiğini belirten Altıay, siber suçlarla mücadelede uzman personelin önemine işaret etti.

Özellikle internet ortamından gerçekleştirdikleri bankacılık faaliyetleri konusunda vatandaşları bir kez daha uyarmakta fayda gördüklerini anlatan Altıay, şöyle konuştu:

"Nitekim en çok fishing (oltalama) yöntemleriyle banka hesapları ele geçirilen vatandaşlarımızın çok ciddi mağduriyetleri var. Bunun önüne geçebilmek için vatandaşların girdikleri internet adreslerinin doğruluğunu muhakkak tespit etmeleri gerekiyor. Bu da yeterli değil. Özellikle mobil bankacılık kullananların gelen güvenlik kodlarına çok dikkat etmeleri, adres çubuğunda yazan adresin kesinlikle o bankaya ait olduğunu anlamaları, "https" dediğimiz güvenlik protokolünü görmeleri gerekiyor. En önemlisi, sık sık kullandıkları şifreleri değiştirmeleri gerekiyor."

Bilişim alanında işlenen suçlara ilişkin kurulan 10 masada, alanında uzman personelin bulunduğunu anlatan Altıay, siber polislerin, internetteki suçluların tespitine yönelik sanal devriye hizmetini yerine getirdiklerini vurguladı.

Yasa dışı bahisle mücadele

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2019'u "Yasa Dışı Bahisle Mücadele Yılı" ilan ettiğini anımsatan Altıay, bu sorunla mücadeledeki sorumluluklarının farkında olduklarını bildirdi.

Altıay, Türkiye'nin yasa dışı bahis nedeniyle 50 milyar lira zarara uğradığının tespit edildiğini, hem bunun önüne geçmek hem de vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

"En büyük sorumluluk ailelere düşüyor"

Ülkede internet kullanım yaşının ilkokul seviyelerinde olduğuna işaret eden Altıay, özellikle çocukların internet ortamındaki tehlikelerden korunmasına yönelik uyarılarda bulundu.

Güvenli internet kullanımı konusunda ailelerin bilinçlenmesi gerektiğini vurgulayan Altıay, şunları kaydetti:

"Çocukların internet kullanımını bir şekilde kontrol etmek, aslında ailelerin en önemli görevleri arasında yer alıyor. Günümüzde 'Momo' ve 'Mavi Balina' dediğimiz, çocukları intihara kadar sürükleyen bir gerçekle karşı karşıyayız. Burada en büyük sorumluluk tabii ki öncelikli olarak ailelere düşüyor. Bu tür uygulamalar ilk başta masum gibi gözükse de çocuklarımızı, bilinçaltına direkt temas etmek suretiyle yanlış yol ve yöntemlere itebilmekte."

Daire olarak bu alanda üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini ifade eden Altıay, bu tür uygulamaların engellenmesi konusunda, ilgili bakanlıkların ve kurumların müşterek hareket etmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA