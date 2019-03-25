Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerinden edinilen bilgiye göre, bakanlık 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye genelinde tüm resmi ilköğretim öğrencilerinin kitaplarının ücretsiz verilmesine ilişkin "Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi" başlattı.

Bakanlığın bu çalışmasına 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren resmi ortaöğretim, 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren açık öğretim okulu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ise özel ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin kitapları da dahil edildi.

Bu kapsamda, yurt dışında yaşayan Türk çocukları ve yurt dışında bulunan Türk okulları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti okullarının ders kitapları da Bakanlık tarafından ücretsiz olarak veriliyor.

MEB, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 168 milyon 192 bin 641 ders kitabı dağıttı ve 886 milyon 732 bin 973 lira ödedi.

2003 yılından bu yana ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine toplam 2 milyar 850 milyon 288 bin 456 ders kitabı dağıtıldı.

Kaynak: AA

