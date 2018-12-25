Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde terör örgütü PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Şüphelinin terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan A.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Hudut askerleri ile jandarmanın askeri bölgede yaptıkları müşterek operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde terör örgütü PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.
Şüphelinin terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan A.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA