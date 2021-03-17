Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK'ya finansman sağlayan şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, örgüte finansman sağladığı tespit edilen bir kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Terör Örgütü
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