Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
El freni çekilmeyen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sokak köpeğiyle oynayan bir kişi, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay, pazar günü saat 15.00 sıralarında Seferihisar Sanayi Sitesinde meydana geldi.
İddiaya göre, bir kamyonet, sürücüsünün el frenini çekmemesi üzerine kaymaya başladı. 10 metre uzaklıkta köpeklerle oynayan Emre Biter, kamyonetin üzerine doğru geldiğini fark etti.
Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan Biter ve yanındaki köpekler yara almazken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Etiketler: Trafik Kazası
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