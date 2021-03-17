Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Çameli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kararın ilçedeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında geçerli olacağı bilgisi paylaşıldı.
Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Etiketler: Kar Yağışı Yüz Yüze Eğitim
Son Haberler
- 09:32
- 09:34
- 09:25
- 09:15
- 08:51
Sıradaki Haber
Ankara martta yeniden beyaza büründü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz