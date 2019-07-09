Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Şırnak'ın Geçitboyu köyünün Herbuş Yaylası'nda hayvan otlatan Abdulhakim Demir ve Vali Çevik, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı.

Teröristlerce silahla katledilen iki çobanın cesedi bulundu.

Şırnak Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, son dönemde icra edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren eli kanlı terör örgütünün güvenlik güçlerinin karşısına çıkmaya cesaret edemediği, bu nedenle sivil vatandaşları hedef aldığı belirtildi.

Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:

"Bu menfur saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili olarak bölgede derhal operasyon başlatılmış olup vatandaşlarımızı şehit eden canilerin süratle yakalanması için yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir."

Kaynak: TRT Haber, AA