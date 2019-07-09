Tarihi taşları hasar gördü, zemininde bozulmalar oldu. Karayolları Birinci Bölge Müdürlüğü onarım için Tunca Köprüsü'nü trafiğe kapattı.

Tarihi Tunca Köprüsü Edirne kent merkezi ile Karaağaç Mahallesi arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Bakıma alınan köprüdeki çalışmalar titizlikle sürüyor.

Tarihi köprü çimento kullanılmadan; kaymak kireç, hidrolik kireç, kum ve çakıl ile onarılıyor.

Çalışmalar 8 hafta sürecek

Tarihi Tunca Köprüsü'nde zemin onarım işinin 5 haftada tamamlanması bekleniyor. Ardından köprü yaya trafiğine açılacak ama sürücülerin biraz daha beklemesi gerekecek. Çünkü zemin onarımında kullanılacak malzemenin sertleşmesi için 3 hafta daha beklenilmesi gerekecek.

Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım için Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ya da Bosnaköy yolu kullanılabilecek.

Meriç Köprüsü de bakıma alınacak

Tunca Köprüsü’ndeki onarımın ardından Tarihi Meriç Köprüsü’ndeki zemin taşları da onarılacak. Bu süre zarfında Meriç Köprüsü de trafiğe kapatılacak.

Kaynak: TRT Haber