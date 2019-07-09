Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında, savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı
Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında yargılanan 175 sanığın, 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi istendi
Kaynak: TRT Haber
Jandarma Genel Komutanlığı davasında, 175 sanık hakkında 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında, savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı
Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında yargılanan 175 sanığın, 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi istendi
Kaynak: TRT Haber