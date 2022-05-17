Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK saflarında çatışmalara katılan terörist tutuklandı
Terör örgütü PKK saflarında çatışmalara katıldığı belirlenen ve Antalya'da yakalanan terörist tutuklanarak Hatay'a götürüldü.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1990-2010'da Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de örgüt içerisinde faaliyet gösteren, 1997-1998 yıllarında da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı PKK saflarında çatışmalara katılan S.H'nin adresini belirledi.
PKK'lı terörist, Antalya'da saklandığı adreste gözaltına alındı.
Adreste bulunan cep telefonu, SIM kart ve hafıza kartına el konuldu.
Hatay'a götürülen S.H, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Terör Örgütü Antalya Hatay Türk Silahlı Kuvvetleri
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