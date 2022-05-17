Haber Giriş: 17 Mayıs 2022 Salı 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nin tamamında yarın yerel şekilde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'da sağanak ve gök gürültülü sağanağın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batısı, öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde yerel şekilde kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Sağanak İstanbul
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