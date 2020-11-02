Terör örgütü PKK propagandasına 1 yıl 6 ay hapis
Adana'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar R.G, İ.B. ve H.A. ile avukatları hazır bulundu.
Sanık R.G, savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek, beraatına karar verilmesini talep etti.
Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti, R.G'yi, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise ''delil yetersizliği'' gerekçesiyle beraatına karar verdi.