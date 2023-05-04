Parçalı Bulutlu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.05.2023 05:15

Terör örgütü MLKP'ye Eskişehir merkezli operasyon

Eskişehir merkezli 8 ilde terör örgütü MLKP'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü Yeşil Sol Parti milletvekili adayı 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü MLKP'ye Eskişehir merkezli operasyon
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Yeşil Sol Parti Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun, İstanbul 1'inci bölge 16'ncı sıra adayı Burcu Ayyıldız ve İzmir 1'inci bölge 8'inci sıradan aday gösterilen Arefe Meryem Yıldırım'ın aralarında olduğu 10 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Yeşil Sol Parti Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince 30 Nisan'da Eskişehir, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Hatay, Kayseri ve Çanakkale'de terör örgütü MLKP'ye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
Eskişehir Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Kocaeli'de bir galeride yangın: Lüks otomobiller alev alev yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:26
Başakşehir'de bir şüpheli pompalı tüfekle çevreye ateş açtı
06:24
Fransa'da emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma ret
06:08
Balıkesir'de minibüs aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
05:58
Samsun'da kamyonun üzerine devrildiği tek katlı ev yıkıldı
05:45
Kırıkkale'de otomobil kalabalığın arasına daldı: 6 yaralı
05:40
Manisa'da polise ateş açan zanlı etkisiz hale getirildi
22 ile sarı uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
22 ile sarı uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
FOTO FOKUS
Kadıköy'de istek parça cinayeti
Kadıköy'de istek parça cinayeti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ